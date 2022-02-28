Galatasaray'ın rakibi Barcelona da 4'ledi

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Barcelona, Athletic Bilbao'yu 4 golle geçti.

İspanya Ligi'nde Barcelona'nın son haftalardaki çıkışı sürüyor. Xavi'nin teknik direktörlüğe gelişinin ardından toparlanan ve son haftalarda da aldığı sonuçlarla dikkat çeken Barcelona, Athletic Bilbao'yu 4-0 yendi.

Ara transferde takıma katılan ve İspanya Ligi'ndeki ilk maçında Valencia'yı 4-1 yendikleri maçta hat-trick yaparak tarihe geçen Aubameyang, Bilbao karşısında da gol perdesini açtı. Gabonlu, 39. dakikada ceza sahası içinden ağları havalandırırken; takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Barcelona, 73. dakikada farkı ikiye çıkardı. Ceza sahası sol içinde topla buluşan Dembele, çaprazdan sert ve düzgün vurarak Barcelona'yı 2-0 öne geçirdi.

BARÇA PUANINI 45 YAPTI

90'da Luuk De Joung, Barcelona'yı 3-0 öne geçirirken; maçta son sözü 90+4'te Memphis Depay söyledi ve ev sahibi sahadan 4-0 galip ayrıldı.



Son beş maçta dördüncü galibiyetini elde eden Barcelona, puanını 45 yaptı ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda avantajını pekiştirdi. Athletic Bilbao ise 37 puanda kaldı.

İLK MAÇ 10 MART'TA

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda ilk maçlar 10 Mart 2022'de, rövanş karşılaşmaları ise 17 Mart 2022'de oynanacak. Son 16 turunun ardından yoluna devam edecek 8 takım çeyrek finalde mücadele edecek.