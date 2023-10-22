Galatasaray'ın rakibi Kopenhag, liginde kazandı Galatasaray'ın Avrupa'daki rakiplerinden olan Kopenhag, Danimarka Ligi'nde evinde ağırladığı Vejle'yi 2-1'lik skorla yendi.

AA & Ensonhaber

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Danimarka temsilcisi Kopenhag, ligde Vejle ile karşı karşıya geldi.

Kopenhag, evinde konuk ettiği rakibini 2-1'lik skorla mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.

İlk yarısı golsüz tamamlanan maçın 65. dakikasında Vejle, German Onugkha'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Galibiyet golü Elyounoussi'den geldi

Kopenhag, maçın 70. dakikasında Elias Achouri'nin golüyle eşitliği yakalarken, 82. dakikada Muhammed Elyounoussi'nin golüyle 2-1 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

Kopenhag, Danimarka SuperLiga'da 12. hafta maçının ardından 26 puanla maç fazlasıyla lider durumda bulunuyor.