Galatasaray'ın rakibi Kopenhag, liginde kazandı

AA & Ensonhaber
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Danimarka temsilcisi Kopenhag, ligde Vejle ile karşı karşıya geldi.
Kopenhag, evinde konuk ettiği rakibini 2-1'lik skorla mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.
İlk yarısı golsüz tamamlanan maçın 65. dakikasında Vejle, German Onugkha'nın golüyle 1-0 öne geçti.
Galibiyet golü Elyounoussi'den geldi
Kopenhag, maçın 70. dakikasında Elias Achouri'nin golüyle eşitliği yakalarken, 82. dakikada Muhammed Elyounoussi'nin golüyle 2-1 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.
Kopenhag, Danimarka SuperLiga'da 12. hafta maçının ardından 26 puanla maç fazlasıyla lider durumda bulunuyor.
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