Galatasaray'ın rakibi Lazio 29 dakikada dağıldı

İtalya Serie A'da Lazio'yu 4-0 mağlup eden Napoli, haftayı lider kapattı.

İtalya Serie A'nın 14. hafta kapanış maçında Napoli, evinde Lazio'yu konuk etti.

Maça hızlı başlayan ev sahibi takım 29 dakika içinde bulduğu gollerle sonuca gitti. Napoli'ye galibiyeti getiren goller 7' Piotr Zielinski, 10', 29' Dries Mertens ve 85. dakikada Fabian Ruiz'den geldi: 4-0.

Bu sonucun ardından Napoli iki hafta sonra galip gelirken, Lazio bu sezon ligde oynadığı 7 deplasman maçında 1 galibiyet alabildi.(4 mağlubiyet, 2 beraberlik)

MAÇ 9 ARALIK’TA

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6. hafta maçında Lazio-Galatasaray, 9 Aralık Perşembe günü karşı karşıya gelecek. İtalya'daki mücadele saat 23.00'te başlayacak.

Karşılaşma öncesi Galatasaray 11 puanla lider, Lazio ise 8 puanla ikinci sırada yer alıyor.