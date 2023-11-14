Galatasaray'ın rakibi Manchester United'a Eriksen ve Höjlund'dan kötü haber Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United'da Christian Eriksen 1 ay, Rasmus Höjlund 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.

İHA

Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United, Christian Eriksen ve Rasmus Höjlund'un sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında oynanan Luton Town maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Christian Eriksen'in 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Rasmus Höjlund'un ise kasım ayı sonuna kadar takıma döneceği belirtildi.

Galatasaray'a konuk olacak

İngiliz ekibi Şampiyonlar Ligi 5. haftasında 29 Kasım Çarşamba günü Galatasaray ile İstanbul'da karşılaşacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)