Galler'den Uluslar Ligi'nde ilk galibiyet

A Milli Takımımızın UEFA Uluslar B Ligi'ndeki rakiplerinden Karadağ ve Galler, 2. maçlarında karşı karşıya geldi.
Maçın başlama düdüğünden sadece 1 dakika sonra Kieffer Moore’un attığı golle Galler öne geçti. İlk golün asistini gerçekleştiren Harry Wilson, 3 dakika sonra ikinci golü kaydederek Galler’in iki farklı üstünlüğünü sağladı.
İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarının büyük kısmında gol sesi çıkmazken, 73. dakikada Driton Camaj ev sahibi takım adına farkı bire indirdi.
GALLER İLK GALİBİYETİNİ ALDI
Sonraki dakikalarda skoru korumayı başaran Galler, maçı 2-1 kazanarak gruptaki ilk 3 puanını elde etti.
Galler, gruptaki ilk maçında A Milli Takım'la golsüz berabere kalmıştı.
Gruptaki ikinci yenilgisini alan Karadağ ise puansız kaldı. Karadağ, ilk maçta İzlanda'ya kaybetmişti.
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