Galtier: Burak'ın oyundan çıkmak istememesi güzel bir şey

Galtier: Burak'ın oyundan çıkmak istememesi güzel bir şey

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, Nice maçında oyundan çıkarıldığı için isyan eden Burak Yılmaz hakkında konuştu.

Nice-Lille maçının 79. dakikasında oyundan çıkarılan Burak Yılmaz, teknik direktörü Christophe Galtier'e ağır sözler sarf etmişti.

"HIRSINI KAYBETMEMİŞ"

Burak'ın bu tavrı hakkında konuşan Fransız teknik adam, "Taraftarımız, 35 yaşındaki Burak Yılmaz'ın oyundan çıkarken hoşnutsuz olmasından memnun olmalı. Burak, 35 yaşında ve hala son ana kadar oynamak istiyor, hırsını kaybetmemiş." dedi.

Galtier ayrıca, "Burak Yılmaz gerçek bir golcü, kalenin önünde çok soğukkanlı bir avcı gibi." şeklinde konuştu.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)