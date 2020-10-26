Dolar
8.0596
1.161%
Euro
9.5313
0.8688%
Altın
1904.16
0.1188%
Borsa
1175.6
-1.2623%
G. Altın
493.453
1.2828%
Bitcoin
105795.44
2.7314%
EXEN Coin
11.02
0.18%
21ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 21 C

    Galtier: Burak'ın oyundan çıkmak istememesi güzel bir şey

    Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, Nice maçında oyundan çıkarıldığı için isyan eden Burak Yılmaz hakkında konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 26.10.2020 - 13:02
    • Güncelleme : 26.10.2020 - 13:25
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Galtier: Burak'ın oyundan çıkmak istememesi güzel bir şey

    Nice-Lille maçının 79. dakikasında oyundan çıkarılan Burak Yılmaz, teknik direktörü Christophe Galtier'e ağır sözler sarf etmişti.

    "HIRSINI KAYBETMEMİŞ"

    Burak'ın bu tavrı hakkında konuşan Fransız teknik adam, "Taraftarımız, 35 yaşındaki Burak Yılmaz'ın oyundan çıkarken hoşnutsuz olmasından memnun olmalı. Burak, 35 yaşında ve hala son ana kadar oynamak istiyor, hırsını kaybetmemiş." dedi.

    Galtier ayrıca, "Burak Yılmaz gerçek bir golcü, kalenin önünde çok soğukkanlı bir avcı gibi." şeklinde konuştu.

    Galtier: Burak ın oyundan çıkmak istememesi güzel bir şey #1

    (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

    Görüş Bildir