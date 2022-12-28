Galtier: Messi ve Mbappe'nin birbirine çok büyük bir saygısı var

Galtier: Messi ve Mbappe'nin birbirine çok büyük bir saygısı var

PSG'nin Fransız çalıştırıcısı Christophe Galtier, takımın yıldız oyuncuları Lionel Messi ve Kylian Mbappe hakkında konuştu. Galtier, ikilinin birbirine saygı duyduğunu söyledi.

2022 Dünya Kupası final mücadelesinde oynanan Arjantin - Fransa maçında rakip olarak sahada yer alan Paris Saint Germain'in yıldız isimleri Lionel Messi ve Kylian Mbappe, tekrar bir araya gelecek.

Paris Saint Germain'in teknik adamı Christophe Galtier, Strasbourg ile oynayacakları Ligue 1 mücadelesi öncesinde düzenlenen basın toplantısında ikilinin arasındaki ilişki başta olmak üzere önemli açıklamalarda bulundu.

"Messi sene başında aramıza katılacak"

Fransız teknik direktör, "Messi sene başında aramıza katılacak. Kutlamalar için Arjantin'e geri dönmek durumunda kaldı. 2 veya 3 Ocak'ta antrenmanlara devam etmesine karar verdik."

Hakimi ve Mbappe ise tatillerini kesip takıma katılmak istediler. İkisi de Strasbourg karşısında bizimle olacaklar. Hakimi turnuvada dünyanın en iyi bekiydi. Kylian harika maçlar oynadı. Turnuvanın en golcü oyuncusu oldu. Dünya Kupası devam ederken konuştuğumuzda bize hemen katılmak istedi." dedi.

"Mbappe'nin örnek tavrının altının çizilmesi gerektiğini düşünüyorum"

Dünya Kupası finalinde oyuncuları Mbappe ve Messi'nin tavırlarından memnun olduğunu dile getiren Galtier, "Mbappe'nin örnek tavrının altının çizilmesi gerektiğini düşünüyorum. Maçtan sonra ve kupa teslim edilmeden önce Leo'yu tebrik etti.

Kylian ve Leo arasındaki ilişkiye inanıyorum. Kylian büyük hayal kırıklığına uğradı ancak Leo'yu örnek biçimde tebrik etti. İkisinin birbirine çok büyük bir saygısı var." diyerek sözlerini sonlandırdı.