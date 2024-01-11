Gambiya Milli Takımı uçağında oksijen krizi: Futbolcular bayıldı Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Gambiya, Fildişi Sahilleri'ne gitmek için bindiği uçakta oksijen sorunu yaşadı.

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Afrika Uluslar Kupası'nda, Fildişi Sahilleri'ne yolculuk eden Gambiya'da uçuş sırasında flaş bir olay yaşandı.

Oksijen yetersizliği

Sane Malang'ın haberine göre Gambiyalı oyuncuları Fildişi Sahili'ne taşıyan uçakta çok sayıda oyuncu oksijen yetersizliğinden dolayı bayıldı. Gambiya'da, iki futbolcu olaydan ciddi şekilde etkilendi ve son antrenmana katılmadı.

Oyuncuların ismi şu an için açıklanmadı.

Gambiya kafilesinde Ankaragücü forması giyen Ali Sowe ve Beşiktaş forması giyen Omar Colley'de bulunuyor.