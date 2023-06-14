Gareth Bale futbola dönebilir! Arap takımlarına haber yolladı Gareth Bale Ocak 2023'te futbolu bıraktığını açıklamıştı. 33 yaşında emekli olan Galli oyuncu, son dönemde Suudi Arabistan ve Katar'daki inanılmaz futbolcu maaşları sonrası futbola dönme sinyalleri verdi.

Gareth Bale emeklilikten dönebilir. 33 yaş gibi erken bir yaşta futbolu bırakan Bale, Real Madrid'te 9 sezon oynadıktan sonra Los Angeles FC'de de 1.5 sezon oynamış ve kariyerini noktalamıştı.

Golfe yönelen eski futbolcu, son dönemde Arap yarımadasındaki astronomik maaşların ardından olası bir teklifle futbola dönme kararı aldı.

Independent'ın haberine göre Ronaldo'ya 165, Benzema'ya 200 ve Kante'ye 100 milyon euro yıllık maaş ödeyen Arap kulüplerini gören Bale, teklif bekliyor.

Arap ekipleriyle masaya oturacak

Haberde, ayrıca Icardi, Ramos, Di Maria gibi görece aşağı seviyedeki yıldızlar için bile yıllık 50 milyon euro gibi ücretler konuşulurken Bale'ın da bu seviyedeki bir yıllık maaşla yeniden sahalarda olabileceği aktarıldı.

Oyuncunun temsilcileri, Arap ekipleriyle masaya oturacak.