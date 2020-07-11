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    Gareth Bale yedek kulübesinde uyudu

    Gareth Bale yedek kulübesinde uyudu

    Real Madrid forması giyen yıldız futbolcu Gareth Bale, Alaves maçında yedek kulübesinde uyurken görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 11.07.2020 - 14:14
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    Gareth Bale yedek kulübesinde uyudu

    La Liga'da Real Madrid; geçtiğimiz gün sahasında Alaves'i 2-0 mağlup ederken, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

    Ancak karşılaşmanın ardından bir süredir disiplinsiz davranışları nedeniyle taraftarların tepkisini çeken Gareth Bale, bir kez daha olay oldu.

    MAÇ SIRASINDA UYUDU

    Karşılaşmaya yedek başlayan 30 yaşındaki Galli futbolcu, yedek kulübesinde otururken koronavirüs önlemleri nedeniyle takması zorunlu olan maskeyi gözüne taktı ve uyudu.

    Gareth Bale yedek kulübesinde uyudu #1

    SERT BİR DİLLE ELEŞTİRİLDİ

    Bu anları fotoğraflanan Bale'i sert bir dille eleştiren İspanyol basını ise Galli yıldız için, ''Bu onun Real Madrid oyuncusu olarak en kötü fotoğrafı'' yorumunda bulundu.

    Gareth Bale yedek kulübesinde uyudu #2

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