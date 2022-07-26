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    Garry Neville: Frankie de Jong Barcelona’ya dava açmalı

    De Jong, herhangi bir İngiliz kulübe gitmek istemediğini söylerken emekli futbolcu Garry Neville, Barcelona'nın Frankie de Jong’a zorbalık yaptığını iddia ederek yasal işlem başlatılmasını söyledi.
    • 26.07.2022 - 10:03
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 10:48
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    Garry Neville: Frankie de Jong Barcelona’ya dava açmalı

    Geçtiğimiz günlerde Manchester United ile Frankie de Jong transferi konusunda el sıkışan Barcelona, Hollandalı oyuncuyu ikna etme aşamasındaydı.

    Manchester United, De Jong için Barcelona yönetimine 85 milyon euro bonservis bedeli teklif etmişti.

    Katalan ekibi ceza vermişti

    Barcelona yönetimi, De Jong’u ceza olarak ABD'deki sezon öncesi gerçekleşecek hazırlık kampına götürmemişti.

    Mirror'da yer alan habere göre; emekli Manchester United futbolcusu Garry Neville, oyuncunun Barcelona hakkında yasal işlem başlatması gerektiğini düşünüyor.

    Garry Neville: Frankie de Jong Barcelona’ya dava açmalı #1

    “Yasal işlem yapmayı düşünmeli”

    Twitter'da paylaşım yapan 47 yaşındaki Neville; "De Jong, Barcelona'ya karşı yasal işlem yapmayı düşünmeli ve tüm oyuncular onun arkasında olmalı! Bir kulüp yeni oyunculara servet harcarken, kendi oyuncularına sözleşmelerindeki paralarının tamamını ödememezlik yapmamalı. Aksi ahlaka aykırıdır ve ihlaldir." açıklamasında bulundu.

    Güncel sözleşmesi yıllık 30 milyon euro olan Frenkie de Jong'dan, yıllık ücretinde 10 milyon euroluk indirim yapması bekleniyor.

    De Jong, geçtiğimiz sezon La Liga'da 33 maçta forma giyerken 3 gol ile 3 asist kaydetti.

    Garry Neville: Frankie de Jong Barcelona’ya dava açmalı #2


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