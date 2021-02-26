Garry Rodrigues: Galatasaray'da çok iyi bir dönem geçirdim

Garry Rodrigues, Galatasaray ve Fenerbahçe'deki günleri hakkında konuştu.

Türkiye'de Galatasaray ve Fenerbahçe'de forma giyen Garry Rodrigues, sarı lacivertlilerden ayrıldıktan sonra yeniden Al Ittihad'a dönmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Arap basınına konuşan Garry Rodrigues, Fenerbahçe'de kalabilecek durumu olduğunu fakat dönmeye karar verdiğini söyledi.

"GOMIS BENDEN ÜNVANI ALANA KADAR EN İYİSİ BENDİM"

"Galatasaray'da çok iyi bir dönem geçirdim. Genellikle maçın en iyisi oyuncusu olurum. Sonrasında Gomis benden bu ünvanı aldı."

"FENERBAHÇE'DE KALABİLİRDİM"

"Al Ittihad'da önceki dönemde teknik direktörle iyi bir ilişkim yoktu. Sanırım benden hoşlanmıyor ve beni yeterli görmüyordu. Fenerbahçe'ye kiralık gittikten sonra aslında kalabilirdim. Sözleşmem de bitmişti. Ancak Al Ittihad'da yeni dönemde beni çağırdılar ve geri dönmeye karar verdim."