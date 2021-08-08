Gasperini'den Merih Demiral açıklaması

Atalanta'nın teknik direktörü Gasperini Merih Demiral hakkında açıklamalarda bulundu.

Atalanta Teknik Direktörü Gasperini, Merih Demiral transferiyle ilgili konuştu.

"KALİTESİ BELLİ BİR İSİM"

Gasperini West Ham United ile oynadıkları hazırlık maçı sonrası yaptığı açıklamada "Merih Demiral transferinden çok mutluyum. Kalitesi belli bir isim. Atalanta'ya en iyi şekilde katkı yapacağından şüphem yok." ifadelerini kullandı.

Atalanta Juventus forması giyen Merih Demiral'ı 3 milyon Euro kiralama bedeli ve 30 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.