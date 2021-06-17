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    Gattuso 22 günde Fiorentina'ya veda etti

    Mayıs sonunda Fiorentina'nın başına geçen Gennaro Gattuso, görevinden ayrıldı.
    • Haber Merkezi
    • 17.06.2021 - 12:50
    • Güncelleme : 17.06.2021 - 12:57
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    Gattuso 22 günde Fiorentina'ya veda etti

    Şampiyonlar Ligi vizesini son haftada kaptıran Napoli'de Gennaro Gattuso'nun görevine son verilmiş, İtalyan teknik adam 2 gün sonra Fiorentina'ya imza atmıştı.

    Gennaro Gattuso, Floransa şehrine alışmaya vakti olmadan şehre veda etti. Fiorentina, Gattuso ile yollarını ayırdığını açıkladı

    YÖNETİMLE YAŞADIĞI ANLAŞMAZLIKLAR NEDENİYLE AYRILDI

    22 gün önce teknik direktörlüğe atanan Gattuso, yönetimle yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle görevden ayrıldı.

    Tarafların Sergio Oliveira ve Gonçalo Guede transferleri konusunda fikir birliğine varamadığı belirtiliyor.

    Gattuso 22 günde Fiorentina ya veda etti #1

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