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- Gattuso 22 günde Fiorentina'ya veda etti
Gattuso 22 günde Fiorentina'ya veda etti
Mayıs sonunda Fiorentina'nın başına geçen Gennaro Gattuso, görevinden ayrıldı.
- Haber Merkezi
- 17.06.2021 - 12:50
- Güncelleme : 17.06.2021 - 12:57
Şampiyonlar Ligi vizesini son haftada kaptıran Napoli'de Gennaro Gattuso'nun görevine son verilmiş, İtalyan teknik adam 2 gün sonra Fiorentina'ya imza atmıştı.
Gennaro Gattuso, Floransa şehrine alışmaya vakti olmadan şehre veda etti. Fiorentina, Gattuso ile yollarını ayırdığını açıkladı
YÖNETİMLE YAŞADIĞI ANLAŞMAZLIKLAR NEDENİYLE AYRILDI
22 gün önce teknik direktörlüğe atanan Gattuso, yönetimle yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle görevden ayrıldı.
Tarafların Sergio Oliveira ve Gonçalo Guede transferleri konusunda fikir birliğine varamadığı belirtiliyor.