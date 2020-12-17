Haberler

Dünyadan futbol Haberleri

Gattuso: Hakeme küfretmenin cezası kırmızı kart olmamalı

Gattuso: Hakeme küfretmenin cezası kırmızı kart olmamalı

Napoli Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, "Ben İskoçya'da oynarken herkes hakeme aynı küfürü ediyordu ama kimse kırmızı kart görmüyordu" diyerek küfretmenin serbest olması gerektiğini söyledi.