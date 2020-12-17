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    Gattuso: Hakeme küfretmenin cezası kırmızı kart olmamalı

    Gattuso: Hakeme küfretmenin cezası kırmızı kart olmamalı

    Napoli Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, "Ben İskoçya'da oynarken herkes hakeme aynı küfürü ediyordu ama kimse kırmızı kart görmüyordu" diyerek küfretmenin serbest olması gerektiğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 17.12.2020 - 11:11
    • Güncelleme : 17.12.2020 - 11:14
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    Inter'e 1-0 mağlup olan Napoli'de teknik direktör Gennaro Gattuso, ilginç bir açıklama yaptı.

    İtalyan teknik adam, Insigne'nin hakeme küfür ettiği gerekçesiyle kırmızı kart görmesini eleştirdi.

    Gattuso: Hakeme küfretmenin cezası kırmızı kart olmamalı #1

    "KÜFRETMENİN CEZASI KIRMIZI KART OLMAMALI"

    İtalyan hoca, "Neden ülkemizde hala hakeme küfür etti diye kırmızı kart gösteriyoruz anlamıyorum. Ben İskoçya'da oynarken herkes hakeme aynı küfürü ediyordu ama kimse kırmızı kart görmüyordu." sözlerini kullandı.

    Gattuso'nun çalıştırdığı Napoli, 23 puanla ligin 4. sırasında yer alıyor.

    Gattuso: Hakeme küfretmenin cezası kırmızı kart olmamalı #2

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