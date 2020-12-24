Gattuso: Myastenia Gravis hastasıyım

Napoli Teknik Direktörü Gattuso, Myastenia Gravis hastalığı nedeniyle öleceğini yazanlara cevap verdi. İtalyan teknik adam, "Öldüğümü okudum, bir aylık ömrüm kalmış. Merak etmeyin, ölmüyorum" dedi.

Serie A'nın 14. haftasında Napoli, sahasında Torino'yu konuk etti.

1-1 sona eren maçın ardından açıklamalarda bulunan Gennaro Gattuso, gözüne neden bant taktığını açıkladı.

Gattuso, "Aynada güzel görünmeyen çocuklara bir şeyler söylemek istiyorum. Hayat güzel ve bununla saklanmadan yüzleşmek zorundasınız. Merak etmeyin, daima ileriye bakın çünkü hayat çok güzel ve yaşanmayı hak ediyor." dedi.

"SADECE BENİM GİBİ BİR DELİ BUNUNLA BAŞA ÇIKABİLİRDİ"

Milan ve İtalya milli takımının eski futbolcusu, hastalığını soran muhabirlere "Myastenia Gravis rahatsızlığım var. 10 yıldır bundan acı çekiyorum. Üçüncü kez tekrar ediyor. Bu kez çok güçlüydü ama her şey geçecek. Gözüm kendi kendine düzelecek. Çift görüyorum, ayakta durmak zor, sadece benim gibi bir deli bunun başa çıkabilirdi. Göz problemim geçecek ve eskisinden daha yakışıklı döneceğim." ifadelerini kullandı.

"ÖLDÜĞÜMÜ OKUDUM, MERAK ETMEYİN YAŞIYORUM"

Gattuso, son olarak evde istirahat etmek yerine takımının başında olmasını ise şu sözlerle açıkladı:

"Böyle yaşamaktan hoşlanmıyorum ama bunu kabul ediyorum. Çünkü hayatta daha kötü şeyler var. Sevdiğim işi yapıyorum, bu benim hayatım ve nasıl öleceğime karar vermem gerekirse bunun tüm varlığımı harcadığım yerde olmasını istiyorum. Yani sahada. Oyuncularımın beni böyle görünce acı çektiğini biliyorum. Öldüğümü okudum, bir aylık ömrüm kalmış... Merak etmeyin, ölmüyorum. Yaşıyorum."





MYASTENIA GRAVIS HASTALIĞI NEDİR?

Myastenia Gravis (MG), vücudun iskelet kaslarının çeşitli derecelerde zayıflamasına neden olan kronik, otoimmün bir sinir - kas hastalığıdır. Myastenia Gravis, sinir uyarılarının bilinçli olarak kontrol ettiğiniz kaslara iletilmesindeki bir bozukluktan kaynaklanır.

Vücudun, normalde yabancı maddelerle savaşması gereken, antikor adı verilen savunma tanecikleri sinirsel uyarının iletilmesinden sorumlu olan asetilkolinin algılayıcısına (reseptörüne) zarar verir . Bu reseptörlerin yok edilmesi, vücutta sinirler ve kaslar arasındaki normal iletişimini engelleyerek kas güçsüzlüğüne neden olur.

Myastenia Gravis, doğuştan ortaya çıkabilen veya bulaşıcı bir hastalık değildir. Myastenia Gravisli gebelerde bebeğe geçen antikorlar her ne kadar yeni doğan döneminde bebekte birtakım semptomlar ortaya çıkarsa da, bu durum geçicidir ve bebeğin Myastenia Gravis olduğu anlamına gelmez.

Myastenia Gravis ilerleyen kas güçsüzlüğüne neden olur. Semptomlar dinlenme dönemlerinde azalır. Hastalık nedeniyle vücutta en fazla etkilenen organ ve fonksiyonlar şunlardır:

*Gözler

*Göz kapakları

*Yüz ifadeleri

*Konuşma

*Yutma

*Çiğneme

*Boyun, bacak hareketleri ve nefes alan kasları da etkileyebilir.











