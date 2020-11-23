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- Gattuso: Zlatan 10-12 yıl önceki halinden daha güçlü
Gattuso: Zlatan 10-12 yıl önceki halinden daha güçlü
Napoli Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, eski takım arkadaşı Zlatan Ibrahimovic'e övgülerde bulundu.
- Haber Merkezi
- 23.11.2020 - 17:07
Zlatan Ibrahimovic, Milan'ın Napoli karşısında aldığı 3-1'lik galibiyette başrol oynadı.
Attığı 2 golle takımını zafere taşıyan İsveçli, Napoli teknik direktörü Gennaro Gattuso'yu da etkilemeyi başardı.
"ESKİSİNDEN DAHA İYİ"
Kendisi de eski bir Milan oyuncusu olan İtalyan teknik adam açıklamasında; "Nasıl oluyor bilmiyorum ama Ibrahimovic, 10-12 yıl önceki halinden daha güçlü görünüyor. Herkes biliyor Milan karşısında çok şans yarattık ama yeterince kendimize inanmadık." dedi.
39 yaşındaki Ibrahimovic, bu sezon çıktığı 10 resmi maçta 11 gol ve 2 asist kaydetti.