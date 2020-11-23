Gattuso: Zlatan 10-12 yıl önceki halinden daha güçlü

Napoli Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, eski takım arkadaşı Zlatan Ibrahimovic'e övgülerde bulundu.

Zlatan Ibrahimovic, Milan'ın Napoli karşısında aldığı 3-1'lik galibiyette başrol oynadı.

Attığı 2 golle takımını zafere taşıyan İsveçli, Napoli teknik direktörü Gennaro Gattuso'yu da etkilemeyi başardı.





"ESKİSİNDEN DAHA İYİ"

Kendisi de eski bir Milan oyuncusu olan İtalyan teknik adam açıklamasında; "Nasıl oluyor bilmiyorum ama Ibrahimovic, 10-12 yıl önceki halinden daha güçlü görünüyor. Herkes biliyor Milan karşısında çok şans yarattık ama yeterince kendimize inanmadık." dedi.

39 yaşındaki Ibrahimovic, bu sezon çıktığı 10 resmi maçta 11 gol ve 2 asist kaydetti.



