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    Gattuso: Zlatan 10-12 yıl önceki halinden daha güçlü

    Napoli Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, eski takım arkadaşı Zlatan Ibrahimovic'e övgülerde bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2020 - 17:07
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    Gattuso: Zlatan 10-12 yıl önceki halinden daha güçlü

    Zlatan Ibrahimovic, Milan'ın Napoli karşısında aldığı 3-1'lik galibiyette başrol oynadı.

    Attığı 2 golle takımını zafere taşıyan İsveçli, Napoli teknik direktörü Gennaro Gattuso'yu da etkilemeyi başardı.

    Gattuso: Zlatan 10-12 yıl önceki halinden daha güçlü #1

    "ESKİSİNDEN DAHA İYİ"

    Kendisi de eski bir Milan oyuncusu olan İtalyan teknik adam açıklamasında; "Nasıl oluyor bilmiyorum ama Ibrahimovic, 10-12 yıl önceki halinden daha güçlü görünüyor. Herkes biliyor Milan karşısında çok şans yarattık ama yeterince kendimize inanmadık." dedi.

    39 yaşındaki Ibrahimovic, bu sezon çıktığı 10 resmi maçta 11 gol ve 2 asist kaydetti.

    Gattuso: Zlatan 10-12 yıl önceki halinden daha güçlü #2

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