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Gavi, Golden Boy ödülünün sahibi oldu

Gavi, Golden Boy ödülünün sahibi oldu

Barcelona'nın genç yıldızı Gavi, birkaç gün önce yılın en iyi genç oyuncusuna verilen ödülü kazanmasının ardından İtalya'da düzenlenen Golden Boy ödülünün de sahibi oldu.