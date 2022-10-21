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    Gavi, Golden Boy ödülünün sahibi oldu

    Barcelona'nın genç yıldızı Gavi, birkaç gün önce yılın en iyi genç oyuncusuna verilen ödülü kazanmasının ardından İtalya'da düzenlenen Golden Boy ödülünün de sahibi oldu.
    • 21.10.2022 - 16:33
    • Güncelleme : 21.10.2022 - 16:52
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    Gavi, Golden Boy ödülünün sahibi oldu

    İspanyol futbolcu, Avrupa'nın önde gelen spor basın kurumlarında çalışan gazetecilerin oylarıyla bu yılın en iyi genç oyuncusu seçildi.

    Önemli isimleri geride bıraktı

    İtalya'nın Palermo kentinde düzenlenen basın toplantısıyla kazananın duyurulduğu organizasyonda 18 yaşındaki Gavi, Borussia Dortmundlu Jude Bellingham, Bayern Münihli Jamal Musiala ve Real Madridli Eduardo Camavinga'yı geride bıraktı.

    Gavi, Golden Boy ödülünün sahibi oldu #1

    Kopa Kupası'nı kazanmıştı

    Oylamaya katılanlar, oyuncuların geçen sezondan bugüne kadarki performansını değerlendirerek seçimi gerçekleştiriyor.

    Gavi, hafta başında düzenlenen Ballon d'Or ödül töreninde de yılın en iyi genç futbolcusuna verilen 'Kopa Kupası'nın sahibi olmuştu.

    Gavi, Golden Boy ödülünün sahibi oldu #2

    Ödülü kazanan üçüncü Barcelona futbolcusu oldu

    İki senedir üst üste Barcelona'ya giden Golden Boy ödülünde Gavi, aynı zamanda bu ödülü kazanan üçüncü Barcelonalı futbolcu oldu. Katalan ekibi adına Golden Boy ödülünü 2005'te ilk Messi kazandı.

    Ardından 16 yıl beklemek durumunda kalan Barcelona, 2021'de Pedri'nin bir kez daha ödülü kazanması ile onurlanmış oldu.

    Gavi, Golden Boy ödülünün sahibi oldu #3


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