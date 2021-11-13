Gedson Fernandes kaza geçirdi

Benfica'da forma giyen genç oyuncu Gedson Fernandes antrenman çıkışında kaza geçirdi.

Galatasaray'ın kadrosuna katmaya çalıştığı Gedson Fernandes, Benfica antrenmanından çıkınca trafik kazası geçirdi.

O Jogo gazetesinin haberine göre Portekizli futbolcu zincirleme kazaya karıştı. 22 yaşındaki oyuncu kazadan yara almadan kurtuldu.

GÖREVLİ TARAFINDAN EVE GÖTÜRÜLDÜ

Fernandes, Benfica takımından bir görevli tarafından eve götürüldü.

Benfica'nın Estrela da Amadora ile oynadığı ve 3-1 kazandığı hazırlık maçında Gedson Fernandes mücadeleyi yedek kulübesinde takip etti.