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    Genoa, Shevchenko'yu açıkladı

    Andriy Shevchenko, İtalya Serie A takımlarından Genoa'nın yeni teknik direktörü oldu.
    • Haber Merkezi
    • 07.11.2021 - 16:56
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    Genoa, Shevchenko'yu açıkladı

    İtalya Serie takımlarından Genoa'da yeni teknik direktör Andriy Shevchenko oldu.

    İtalyan ekibi bir süredir adı gündemde olan Shevchenko'yu resmi olarak açıkladı. Genoa'dan yapılan açıklamada 45 yaşındaki teknik adam ile Haziran 2024'e kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.

    Genoa, Shevchenko yu açıkladı #1

    EURO 2020'DEN SONRA UKRAYNA'DAN AYRILDI

    Daha önce Ukrayna Milli Takımı'nı çalıştıran Shevchenko, EURO 2020'nin ardından görevini bıraktı.

    Genoa, Shevchenko yu açıkladı #2

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