Genoa ve Inter yenişemedi: 2-2'lik beraberlik Serie A’nın son haftasında Genoa ile Inter, Luigi Ferraris Stadyumu’nda 2-2 berabere kaldı. Hakan Çalhanoğlu, Inter formasıyla 75 dakika sahada kaldı.

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İtalya Serie A’nın son haftasında Genoa ile Inter, Luigi Ferraris Stadyumu’nda karşılaştı.

Mücadele, 2-2’lik beraberlikle sonuçlandı.

Genoa, 20. dakikada Alessandro Vogliacco’nun golüyle takımını öne geçirdi.

Inter, 30. dakikada Marcus Thuram’ın golüyle skora dengeyi getirdi. Thuram, 85. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak takımını öne geçirdi. Ancak, 90+4. dakikada penaltı kaçıran Junior Messias, 90+6. dakikada skoru eşitlemeyi başardı.

HAKAN 75 DAKİKA SAHADA KALDI

Inter forması giyen milli on numrara Hakan Çalhanoğlu, maça ilk 11’de başladı ve 75 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından iki takım da lige 1’er puanla başladı. Inter, gelecek hafta Lecce’yle evinde oynayacak, Genoa ise Monza deplasmanına gidecek.