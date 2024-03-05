Georgina Rodriguez açıkladı: Cristiano Ronaldo o tarihte futbolu bırakacak Tarihin gelmiş geçmiş en büyük futbolcuları arasında gösterilen Cristiano Ronaldo için futbolda yolun sonu geldi mi? Portekizli yıldızın kız arkadaşı Georgina Rodriguez, yıldız oyuncunun futbolu bırakacağı tarihi açıkladı.

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Cristiano Ronaldo, birçok otoriteye göre tarihin en iyi futbolcusu olarak gösteriliyor.

39 yaşındaki yıldız futbolcu, kariyerini Suudi Arabistan Ligi ekiplerindne Al-Nassr'da sürdürüyor.

Vücuduna yaptığı yatırımla bilinen Ronaldo, yaşına rağmen daha uzun bir süre futbol oynayacak gibi duruyor.

Ancak Ronaldo'nun kız arkadaşı Georgina Rodriguez'den, Portekizli yıldızın kariyeri ile ilgili önemli bir açıklama geldi.

"Bir sene daha oynayacak"

Geçtiğimiz günlerde bir etkinliğe katılan ünlü model, Ronaldo'nun bir sene daha oynadıktan sonra futbolu bırakacağını açıkladı.

Rodriguez, yaptığı açıklamada "Cristiano bir yıl daha oynar, sonra bitecek. Belki iki de olabilir, tam olarak bilmiyorum." ifadelerini kullandı.