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    Gerard Pique, banka dekontuyla maaşını açıkladı

    Gerard Pique, banka dekontuyla maaşını açıkladı

    Barcelona'da tecrübeli kaptan Pique, maaşıyla ilgili eleştirilere sosyal medya hesabından paylaştığı banka dekontuyla yanıt verdi.
    • Haber Merkezi
    • 08.01.2022 - 13:51
    • Güncelleme : 08.01.2022 - 14:07
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    Barcelona'da kaptan Gerard Pique, maaşında indirime gitmediğine dair dedikodulara sosyal medya hesabından yanıt verdi ve kulübün maaşında büyük bir kesintiye gittiğini vurguladı.

    Maddi sorunları aşmaya çalışan Barcelona, Lionel Messi ile de sözleşme imzalayamamıştı. Katalan devi birkaç futbolcusunun maaşını da düşürmek zorunda kaldı.

    Gerard Pique, banka dekontuyla maaşını açıkladı #1

    DEDİKODULARI YALANLADI

    Takımın yıldızlarından Pique, maaşının 30 milyon euro olduğu dedikodularını yalanladı ve paylaşımının altına kulüpten kazandığı maaşı gösteren bir ekran görüntüsü ekledi.

    Yıldız savunmacı, paylaştığı dekontla 6 aylık maaşının 2.3 milyon euro olduğunu ifade etti.

    Gerard Pique, banka dekontuyla maaşını açıkladı #2

    Gerard Pique, banka dekontuyla maaşını açıkladı #3


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