Gerard Pique: Real Madrid hiç hak etmedi Barcelona'nın efsane oyuncularından Gerard Pique, Real Madrid'in kazandığı Şampiyonlar Ligi'yle ilgili flaş bir açıklamada bulundu.

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Geçtiğimiz sezon Barcelona'da futbol kariyerini noktalayan Gerard Pique, Real Madrid ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Real Madrid'in son kazandığı Şampiyonlar Ligi'nde hiçbir maçta üstün oynamadıklarını söyleyen Gerard Pique, "Real Madrid'in son Şampiyonlar Ligi kupasını küçümsemiyorum ama nasıl kazandıklarına bir bakın. Hiçbir maçta üstün değillerdi." dedi ve şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

Barcelona 5 şampiyonlukta da saf bir üstünlüğe sahipti. Real Madrid'in Manchester City maçındaki gibi 5 dakika iyi oynayıp kazandığımız bir maç yoktu.

616 maça çıktı

Kariyeri boyunca Barcelona ile 616 resmi maça çıkan Gerard Pique, bu karşılaşmalarda 53 gol atarken 4'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplamda 32 kez kupa kazandı.