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    Gerard Pique: Stadyuma Messi'nin adı verilmeli

    Barcelona'nın ünlü stoperi Gerard Pique, El Classico öncesi La Vanguardia'ya verdiği röportajda Lionel Messi hakkındaki suskunluğunu bozdu.
    • Haber Merkezi
    • 23.10.2020 - 14:05
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    Gerard Pique: Stadyuma Messi'nin adı verilmeli

    Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon Ağustos ayında Bayern Münih'in Barcelona'yı 8-2 yenmesinin ardından Gerard Pique ilk kez konuştu.

    "MESSI İLE İLETİŞİM KURMADIM"

    Yaz transfer döneminde takımdan ayrılacağını açıklayan Messi hakkında düşüncelerini ifade eden savunma oyuncusu, Arjantinli oyuncunun Barcelona için çok şey ifade ettiğini söyledi. Pique, olası transfer dedikoduları için ise "O günlerde Messi ile iletişim kurmadım. Çünkü kişisel bir karardı." diyerek takım arkadaşının kararına saygı duyduğunu açıkladı.

    "STADYUMA MESSI'NİN ADI VERİLMELİ"

    33 yaşındaki Messi'nin Katalan ekibiyle birçok başarı kazandığını ve efsane olduğunu söyleyen Gerard Pique, "Lionel Messi, 16 yıl boyunca kulübe çok şey kattı. Onunla anlaşmak zorundalar. İki tarafın arasının açık olduğu çok belli. Leo her şeyin en iyisini hak ediyor. Stadyuma onun adı verilmeli. Değerlerimize saygısızlık yapmak yerine onları korumalıyız. Bu durum beni geriyor." diye konuştu.

    Gerard Pique: Stadyuma Messi nin adı verilmeli #1

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