Gerd Müller, hayatını kaybetti

Alman futbolunun efsane isimlerinden Gerd Müller, 75 yaşında hayatını kaybetti.

Futbol dünyası bir efsanesini daha kaybetti… Alman futbolcu Gerd Müller, 75 yaşında yaşamını yitirdi.

Bayern Münih, ‘Bombacı’ lakaplı Müller'in sabah saatlerinde hayata gözlerini yumduğunu duyurdu.

607 MAÇTA 566 GOL

Bayern adına 607 maça çıkan Müller, bu karşılaşmalarda 566 kez fileleri havalandırmıştı. Milli formayla da 68 maçta 62 gole imza atan efsane, 1974'te Dünya Kupası'nı kaldıran kadronun en önemli üyelerinden biriydi.

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17 KEZ GOL KRALLIĞI

Gerd Müller, 1970 yılında Ballon d'Or ödülünün sahibi olmuştu.

Kariyerinde 17 kez gol krallığı yaşayan ‘Bombacı’, ülkesiyle bir de Avrupa şampiyonluğu yaşamıştı.