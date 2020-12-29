Getafe, Diaby'yi Sporting'e geri gönderecek

Geçen sezon Beşiktaş'ın kiraladığı, bu sezon ise Getafe tarafından kiralanan Abdoulay Diaby, 14 maçta 17 dakika şans bulabildi. Malili oyuncu, devre arasında Sporting'e geri gönderilecek.

Geçen sezon Beşiktaş'ın kiraladığı Abdoulay Diaby, bu sezon kiralık gittiği Getafe'de dikiş tutturmayı başaramadı.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Malili oyuncu, Getafe formasıyla bu sezon sadece 17 dakika ligde sahaya çıkabildi ve sezon boyunca teknik direktör José Bordalas tarafından kadroya girmekte zorlandı. İspanyol basınında, beklentileri karşılamakta zorluk çeken Diaby'nin sözleşmesinin, beklenenden kısa sürede sona erdirileceği konuşuluyor.





Bonservisi Sporting'de olan Diaby, geçen sezon Beşiktaş'ta da kiralık olarak forma giymiş, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından kiralık sözleşmesi uzatılmak istenmemişti.

Diaby, Beşiktaş'ta geçen sezon 31 lig maçında 5 gol atıp hiç asist yapamamıştı.



