Getafe-Sevilla maçında Marcos Acuna'ya ırkçılık yapıldı LaLiga'da Getafe-Sevilla maçında Sevillalı futbolcu Marcos Acuna'ya ırkçı söylemden dolayı karşılaşmaya kısa bir süre ara verildi.

AA & Ensonhaber

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 30. haftasında oynanan Getafe-Sevilla maçında yeni bir futbolda ırkçılık olayı yaşandı.

Karşılaşmanın 60. dakikalarında Getafe tribünlerinden bir grup taraftarın Sevillalı futbolcu Marcos Acuna'yı hedef alarak, "maymun" diye bağırmaları sonrasında hakem Iglesias Villanueva, maça kısa bir süre ara verdi.

LaLiga'da ırkçılığa karşı uygulanan protokolü devreye sokan hakem Villanueva, stadyumda ırkçılığa karşı anons yaptırdı.

Maçı, 5. dakikada Sergio Ramos'un attığı golle Sevilla 1-0 kazansa da karşılaşmaya ırkçılık olayı damgasını vurdu.

"Bu tip insanları durdurmalıyız"

Ramos maçın ardından basına yaptığı açıklamada, şunları dedi:

Stada maça gelenlerin kafalarına göre istediklerini söylemelerini engellemeliyiz. Bu tip insanları durdurmalıyız. Futbolun imajını temizlemek gerekiyor.

"Futbolu sirke çeviremeyiz"

Alınan yenilgiden dolayı Getafeli bazı taraftarların hakaretlerine maruz kalan Getafe Teknik Direktörü Quique Sanchez de şu şekilde konuştu:

Çingene sözünü ırkçı bir hakaret olarak kullanmak sapkınlıktır. Statta saygı görmek zorundayız. Futbolu sirke çeviremeyiz. Bunun değişmesi için çok güçlü bir adım gerekir.

Daha önce de olmuştu

İspanya futbolunda ırkçılık olayları son haftalarda özellikle Real Madridli futbolcu Vinicius'a yapılan hakaretlerle gündeme taşınmıştı.