Getafe'ye takılan Barcelona'da hasret sürüyor

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İspanya La Liga'nın 20. haftasında Getafe, Barcelona'yı ağırladı.

Mücadele 1-'lik eşitlikle tamamlandı.

Barcelona'nın golünü 9. dakikada Jules Kounde atarken Getafe'nin sayısını 34. dakikada Mauro Arambarri kaydetti.

BERTUĞ OYNAMADI

Getafe'de milli futbolcumuz Bertuğ Yıldırım, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonuçla ligde oynadığı son 4 maçta (2M-2B) galibiyet alamayan ve 39 puanda kalan Barcelona, ligdeki bir sonraki maçında Valencia'yı konuk edecek.

20 puana yükselen Getafe ise Real Sociedad deplasmanına gidecek.