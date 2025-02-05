Getafe'yi farklı geçen Atletico Madrid yarı finale yükseldi

Haber Merkezi
İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde Atletico Madrid, Getafe'yi ağırladı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 5-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Atletico'ya galibiyeti getiren golleri 8. ve 17. dakikalarda Guiliano Simeone, 42. dakikada Samuel Lino, 78. dakikada Angel Correa ile 86. dakikada Alexander Sörloth kaydetti.
BERTUĞ İLK 11'DE SAHAYA ÇIKTI
Getafe'de milli futbolcumuz Bertuğ Yıldırım, maça ilk 11'de başladı ve 45 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla Atletico Madrid, Getafe'yi eleyerek İspanya Kral Kupası'nda yarı finale yükseldi.
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