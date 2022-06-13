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    Gheorghe Hagi, asistiyle eski günleri aratmadı

    Galatasaray'ın ve dünya futbolunun büyük yıldızlarından Hagi, vatandaşı Mutu'nun jübile maçında sahaya çıkarken yine yeteneklerini göstermekte zorlanmadı. Rumen efsane, güzel bir asist yaptı.
    • 13.06.2022 - 16:42
    • Güncelleme : 13.06.2022 - 17:24
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    Gheorghe Hagi, asistiyle eski günleri aratmadı

    Bir dönem Avrupa'nın en gözde futbolcularından olan Adrian Mutu, sansasyonel özel hayatı sebebiyle üst düzey liglerden kopmuştu. 2016 yılında kariyerini sonlandıran futbolcu, kendisi için özel bir jübile maçı düzenledi.

    Romanya ve Dünya Yıldızları arasında oynanan maçta Romanya'nın teknik direktörlüğünü Gheorghe Hagi yaparken, Dünya Yıldızları'nda teknik direktörlük koltuğunda Cesare Prandelli oturdu. Trezegeut, Luca Toni, Makalele, Cannavaro, Ilie ve Mutu gibi efsane futbolcuların forma giydiği maçta, Hagi fırtınası yaşandı.

    Gheorghe Hagi, asistiyle eski günleri aratmadı #1

    Hagi şov yaptı

    Romanya'nın teknik direktörlüğünü yapan Hagi, aynı zamanda oyuncu olarak da sahada yer aldı. 57 yaşındaki eski futbolcu, Mutu'ya yaptığı asistle sosyal medyayı salladı.

    Sol ayağıyla hala doğru zamanda adrese teslim pas atan Hagi, "Form geçici, klas kalıcıdır." dedirtti. Efsane futbolcu, karşılaşmada ayrıca Galatasaray forması giyerken Monaco filelerini havalandırdığı ikonik golün bir benzerini de denedi ancak şut gol olmadı.

    57 yaşındaki Hagi'den klas asist - İZLE

    Gheorghe Hagi, asistiyle eski günleri aratmadı #2

    Gheorghe Hagi, asistiyle eski günleri aratmadı #3

    Gheorghe Hagi, asistiyle eski günleri aratmadı #4


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