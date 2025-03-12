Gheorghe Hagi'ye Romanya'da devlet nişanı verildi

AA & Ensonhaber

Romanya’nın en prestijli devlet nişanı olan ‘Romanya Yıldızı’ (Steaua Romaniei) Ulusal Nişanı, ülkenin futbol efsanelerinden Gheorghe Hagi’ye layık görüldü. Romanya Haber Ajansı (Agerpres)’in aktardığına göre, Hagi bu onura yalnızca spor kariyerindeki olağanüstü başarılarıyla değil, aynı zamanda genç nesillere futbolu sevdirmek adına verdiği özel çaba sayesinde sahip oldu.

"TOPLUMA YATIRIM YAPMALIYIZ"

Törende duygularını dile getiren Hagi, bu nişanı almanın kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, Romanya’nın uluslararası arenada daha fazla başarı kazanabilmesi için yetenekli sporcular yetiştirilmesine önem verilmesi gerektiğini vurguladı.

Futbola adanmış hayatında Romanya için hep elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını ifade eden Hagi, “Tüm kulüpler ve spor camiası olarak Romanya’yı en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyoruz. Dünyanın en iyileriyle rekabet edip başarılı olmak, her zaman büyük bir mücadeleyi gerektirir.” dedi.

"EĞİTİM, KALICI BİR BAŞARININ TEMELİDİR"

Genç yaşta alınan eğitimin gelecekteki başarılar için kritik önem taşıdığını belirten efsane futbolcu, "Çocukların 18 yaşına kadar nasıl yönlendirilmeleri gerektiğini iyi bilmeliyiz. 19 yaşından itibaren olgunlaşan sporcular, en iyilerle rekabet edecek seviyeye ulaşır. Bu süreçte öğrendikleri her şey hayat boyu kalıcı olur.” sözleriyle altyapıya yapılan yatırımların önemini vurguladı.

HAGI'NİN ROMANYA VE GALATASARAY'DAKİ EFSANEVİ KARİYERİ

Romanya futbol tarihinin en büyük ismi olarak kabul edilen Hagi, futbol kariyerinin zirvesine Galatasaray’da ulaştı ve 1995-2001 yılları arasında sarı-kırmızılı ekibe altın çağını yaşattı.

Ülkesinin formasını 125 kez terleten Hagi, Romanya’yı 1990, 1994 ve 1998 FIFA Dünya Kupalarında temsil etti. Özellikle 1994 Dünya Kupası'nda çeyrek final başarısıyla Romanya tarihindeki en iyi turnuvalardan birine imza attı.

Bugün hem bir futbol efsanesi hem de geleceğin yıldızlarını yetiştiren bir vizyoner olarak anılan Gheorghe Hagi, kendisine verilen 'Romanya Yıldızı' Nişanı ile ülkesine kattığı değerin bir kez daha tescillendiğini gösterdi.