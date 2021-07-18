Gianluigi Buffon: 4-5 yıl daha oynayabilirim

Dünya futbolunun efsane kalecisi Gianluigi Buffon, 4-5 yıl daha futbol oynayacak durumda olduğunu söyledi.

Futbola başladığı Parma'ya yeniden dönerek kariyerini sürdüren 43 yaşındaki Gianluigi Buffon, 4-5 yıl daha futbol oynayabileceğini söyledi.

"OYNAMAYA DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

Buffon yaptığı açıklamada kendisini zinde hissettiğini belirterek, "Parma ile ilk maçıma çıktığımdan bu yana 21 yıl geçti. Bu da yaklaşık 9000 gün demek. Bir sporcu, kaleci ve özel bir insan olduğumu kanıtlama arzum sürüyor. Bu yüzden oynamaya devam etmek istiyorum" diye konuştu.





"ÇOK FAZLA DENEYİM KAZANDIM"

Buffon açıklamasının devamında, "Benim yaşımda oynamaya devam edip etmeyen olduğunu bilmiyorum ama önümüzdeki 4-5 boyunca iyi şeyler yapabilirim. Fiziksel olarak iyi hissediyorum. Ayrıca çok fazla deneyim kazandım" diye konuştu.

"PARMA'YI SEÇERKEN HİÇ ŞÜPHE ETMEDİM"

Transfer sürecinde kendisini heyecanlandıran teklifler üzerinde durduğunu belirten deneyimli eldiven, "Doğru motivasyon olmadığında veya kalbinize dokunmayan bir seçim yaparsanız kafanızda şüpheler olabilir. Ben Parma'yı seçerken tabii ki hiç şüphe yaşamadım" şeklinde görüşlerini bildirdi.