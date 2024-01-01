Gianluigi Buffon: Futbolda kale boyutları büyütülmeli Tüm zamanların en iyi file bekçilerinden biri olarak gösterilen İtalyan Gianluigi Buffon, futbolda kale boyutlarının büyütülmesi gerektiğini belirtti.

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Dünya futbolunun unutulmaz isimlerinden olan Gianluigi Buffon, 2 Ağustos tarihinde yaptığı açıklamayla futbol kariyerini noktaladığını duyurmuştu.

Son olarak Serie B ekibi Parma'nın kalesini koruyan İtalya Milli Takımı ve Juventus'la birçok başarı yakalayarak adını tarihe yazdıran Buffon, futbolda uygulanması gereken yeni bir öneride bulundu.

İtalyan basınından Tuttosport'a konuşan Buffon, futbolda kale boyutlarının büyütülmesi gerektiğini söyledi.

"Kale boyutlarının değiştirilmesinin ciddi şekilde düşünülmesi gerekiyor"

45 yaşındaki efsane kaleci, şu ifadeleri kullandı:

Kale boyutlarının değiştirilmesinin ciddi şekilde düşünülmesi gerekiyor. 1998 yılında profesyonel kariyerime başladığımda Serie A'nın en uzun 5 oyuncusundan biriydim. Geçen yıl Parma'da da en uzun 5 oyuncudan biriydim... Ancak sadece 22 oyuncu arasında! Futbolda kale boyutları 1875 yılından bu yana aynı. O günkü şartlarda büyük olduğunu bile söyleyebiliriz. Ancak günümüzdeki kalecilerin boylarına bakarsanız ne dediğimi anlarsınız.

"2 metrelik bir kaleciye uzaktan gol atmak çok zor"

Başka spor dallarında da benzer uygulamaların tartışıldığını söyleyen Buffon, şu sözleri sarf etti: