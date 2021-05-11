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    Gianluigi Buffon: Juventus'tan ayrılacağım

    43 yaşındaki kaleci Gianluigi Buffon, Juventus'taki geleceği için net konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2021 - 15:30
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    Gianluigi Buffon: Juventus'tan ayrılacağım

    İtalya Ligi Serie A'da bu sezon istenen performansı sergileyemeyen Juventus'un 43 yaşındaki kalecisi Gianluigi Buffon, takımın gidişatı ve kendi geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

    "APTALCA KAYIPLAR YAPTIK"

    Bu sezon yaptıkları puan kayıplarını "aptalca" olarak değerlendiren tecrübeli kaleci, "Süreklilikten yoksun bir takımdık. İlk 6 sıradaki takımlarla başa baş oynadık ve genelde kazandık. Ancak daha zayıf takımlara karşı aptalca puan kayıpları yaşadık. Bu, henüz karakter olarak büyümemiş bir takım olduğumuz anlamına gelir." dedi.

    Gianluigi Buffon: Juventus tan ayrılacağım #1

    "RONALDO İLE İLİŞKİM MÜKEMMEL"

    Takımın yıldız ismi Ronaldo ile ilgili konuşan Buffon, "Cristiano Ronaldo ile mükemmel bir ilişkim var. O, bana çok iyi davranan bir adam. Son birkaç yılda olduğu gibi bu sezon da çok gol attı. Performans, takım önemli hedeflere ulaştığında artar. Takım ulaşamazsa bireysel performanslar da bundan etkilenir." ifadelerini kullandı.

    Gianluigi Buffon: Juventus tan ayrılacağım #2

    "JUVENTUS'TAN AYRILACAĞIM"

    Sezon sonunda Juventus'tan ayrılacağını dile getiren deneyimli futbolcu, "Juventus ile olan birlikteliğimiz bu yıl kesinlikle bitecek. Futbolu bırakabilirim ya da beni oynamaya motive eden bir takım bulursam, devam ederim. Sanırım Juventus için verebileceğim her şeyi verdim. Her şeyi aldım ve bundan daha fazlası da yapılamazdı. Bir maceranın sonuna geldik ve rahatsızlığı ortadan kaldırmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

    Gianluigi Buffon: Juventus tan ayrılacağım #3

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