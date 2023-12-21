Gianni Infantino: Avrupa Adalet Divanı'nın kararı değişikliğe yol açmayacak FIFA Başkanı Gianni Infantino, Avrupa Süper Ligi davasına ilişkin Avrupa Adalet Divanı kararının, futbolda değişikliğe yol açmayacağını savundu.

AA

Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Süper Ligi'nin kurulması sürecinde UEFA ile FIFA'nın, karşı rekabet yasası ve hizmet sunma özgürlüğüne aykırı hareket ettiğine, bugün hükmetmişti.

Real Madrid ve Barcelona kulüpleri, kararı olumlu karşılarken; UEFA, FIFA, Avrupa Kulüpler Birliği (ECA), Manchester United ve Bayern Münih gibi bazı kulüpler, karara tepki göstermişti.

Yaşananların ardından ise FIFA Başkanı Gianni Infantino, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Infantino, Avrupa Adalet Divanı kararının, futbolda değişikliğe yol açmayacağını söyledi.

"Avrupa Adalet Divanı'nın kararını büyük saygıyla karşılıyorum"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Infantino, şu ifadeleri kullandı:

Avrupa Adalet Divanı'nın kararını büyük saygıyla karşılıyorum ama bu gerçekte bir şeylerin değişeceği anlamına gelmiyor.

"Dünyanın en çarpıcı, mücadeleci ve anlamlı turnuvalarını sunmaya devam edeceğiz"

"FIFA'nın en iyi turnuvaları düzenleyen kurum" olduğunu kaydeden 53 yaşındaki Infantino, şu değerlendirmede bulundu:

Bu durum, gelecekte de devam edecek. Dünyanın en çarpıcı, mücadeleci ve anlamlı turnuvalarını sunmaya devam edeceğiz. Futbolun kaynaklarını, dayanışma içinde oluşturduğumuz programların yardımıyla, dünyanın her köşesine dağıtacağız. En iyi kulüplerin, bu kaynakları ayrıcalıklı olarak kullanma isteğini en aza indirgeyeceğiz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)