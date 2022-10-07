Petrol
94.1
-0.34%
Euro
18.1742
-0.07%
Dolar
18.5817
-0.01%
Altın
1.021
-0.16%
Borsa
3554
0.00%
Bitcoin
373.181
-1.33%
BTXN Coin
10.72
0.18%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Bulutlu 17 C
    Gimnasia-Boca Juniors maçında olay: 1 ölü, 100'den fazla yaralı

    Gimnasia-Boca Juniors maçında olay: 1 ölü, 100'den fazla yaralı

    Dünya futbolu Endonezya'daki bir maçta ölen 125 kişinin şokunu yaşarken, bir saha olayı da Arjantin'de yaşandı. Olaylarda 100'den fazla yaralının olduğu öğrenilirken bir kişi de yaşamını yitirdi.
    • 07.10.2022 - 09:14
    • Güncelleme : 07.10.2022 - 09:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Arjantin Süper Lig’de, Gimnasia-Boca Juniors karşılaşmasının ertelenmesine neden olan, stadyum etrafında çıkan olaylarda 1 kişi hayatını kaybetti.

    Buenos Aires Eyaleti Güvenlik Bakanı Sergio Berni, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, karşılaşmanın oynandığı Juan Carmelo Zerillo Stadyumu çevresinde, çok sayıda taraftarın zorla stada girmeye çalıştığını, polisle taraftarlar arasında olayların çıktığını açıkladı.

    Gimnasia-Boca Juniors maçında olay: 1 ölü, 100 den fazla yaralı #1

    Kalp krizi geçirdi

    Berni, bu sırada 57 yaşındaki eski futbolcu Cesar Gustavo Regueiro’nun, stadyumdan çıkarken kalp krizi geçirdiğini ve hastaneye ulaşamadan yaşamını yitirdiğini söyledi.

    Maçın hakemi Hernan Mastrangelo, Gimnasia-Boca Juniors karşılaşmasını, 9. dakikada güvenlik eksikliği nedeniyle erteledi.

    Stadyumdan yansıyan görüntülerde, saha dışında atılan biber gazları nedeniyle çok sayıda taraftarın ve bazı futbolcuların etkilendiği görülüyor.

    Gimnasia-Boca Juniors maçında olay: 1 ölü, 100 den fazla yaralı #2

    100'den fazla yaralı var

    Polis ile taraftar arasında çıkan çatışmaya, muhtemel bir fazla maç bileti satımı sebebiyle, Gimnasia taraftarlarının kapılar kapandıktan sonra zorla içeri girmeye çalışmasının neden olduğu tahmin ediliyor.

    Olaylar nedeniyle aralarında polislerin de bulunduğu yaklaşık 100 kişinin yaralandığı aktarıldı.

    Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde bir grup taraftarın polisle tartışmasının ardından polisin müdahaleye başladığı görülüyor.

    Boca Juniors takımının Twitter hesabından yapılan açıklamada, futbolcuların ve karşılaşmaya katılan heyetin durumunun iyi olduğu bildirildi.

    Gimnasia-Boca Juniors maçında olay: 1 ölü, 100 den fazla yaralı #3


    Kripto Milyoneri Türk Kadını Banu'nun sırrı nedir?
    Advertorial

    Kripto Milyoneri Türk Kadını Banu'nun sırrı nedir?

    Ukrayna Savunma Bakanı, Rusya'dan geri alınan bölgeleri video ile paylaştı
    Dünya

    Ukrayna Savunma Bakanı, Rusya'dan geri alınan bölgeleri video ile paylaştı

    Türkiye karşıtı KKTC'li vekile parlamentoda tepki
    Gündem

    Türkiye karşıtı KKTC'li vekile parlamentoda tepki

    Görüş Bildir