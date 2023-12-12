Giorgio Chiellini, futbolu bıraktı

Son olarak MLS takımlarından Los Angeles FC'de forma giyen Giorgio Chiellini, kariyeri adına önemli bir karara imza attı.
Uzun yıllar boyuncu gösterdiği başarılı performansla futbolseverlerin beğenisini kazanan İtalyan savunma oyuncusu, 39 yaşında futbolu bıraktığını duyurdu.
"Sen hayatımın en güzel ve en yoğun yolculuğuydun"
Sosyal medya hesabından kariyerini noktalandırdığını açıklayan deneyimli isim, şu sözleri sarf etti:
Sen hayatımın en güzel ve en yoğun yolculuğuydun. Sen benim her şeyim oldun. Seninle eşsiz ve unutulmaz bir yol kat ettim. Ama şimdi yeni bölümlere başlamanın, yeni zorluklarla yüzleşmenin ve hayatın daha önemli ve heyecan verici sayfalarını yazmanın zamanı geldi.
Chiellini'nin kariyeri
İtalya Milli Takımı'nda gösterdiği iyi oyunla akıllarda yer edinen Chiellini, milli formayla 117 maça çıkarken 8 gol kaydetti.
Kariyeri boyunca Livorno, Fiorentina, Juventus ve Los Angeles FC formaları giyen tecrübeli oyuncu, kulüp takımlarıyla çıktığı 710 karşılaşmada 44 gol, 29 asist yaptı.
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