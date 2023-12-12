Giorgio Chiellini, futbolu bıraktı

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Son olarak MLS takımlarından Los Angeles FC'de forma giyen Giorgio Chiellini, kariyeri adına önemli bir karara imza attı.

Uzun yıllar boyuncu gösterdiği başarılı performansla futbolseverlerin beğenisini kazanan İtalyan savunma oyuncusu, 39 yaşında futbolu bıraktığını duyurdu.

"Sen hayatımın en güzel ve en yoğun yolculuğuydun"

Sosyal medya hesabından kariyerini noktalandırdığını açıklayan deneyimli isim, şu sözleri sarf etti:

Sen hayatımın en güzel ve en yoğun yolculuğuydun. Sen benim her şeyim oldun. Seninle eşsiz ve unutulmaz bir yol kat ettim. Ama şimdi yeni bölümlere başlamanın, yeni zorluklarla yüzleşmenin ve hayatın daha önemli ve heyecan verici sayfalarını yazmanın zamanı geldi.