Girona, Celta Vigo'yu tek golle yıktı

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İspanya LaLiga'nın 22. hafta mücadelesinde Celta Vigo ile Girona karşı karşıya geldi.
Abanca-Balaidos'ta oynanan müsabakada kazanan 1-0'lık skorla Girona oldu.
Girona'ya galibiyeti getiren golü 20. dakikada Portu attı.
Girona, liderliğe yükseldi
Bu sonucun ardından Girona, puanını 55'e yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Celta Vigo, 17 puanda kaldı.
Girona, ligin bir sonraki haftasında Real Sociedad ile sahasında karşılaşacak. Celta Vigo ise Osasuna deplasmanına gidecek.
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