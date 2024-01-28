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Girona, Celta Vigo'yu tek golle yıktı

Girona, Celta Vigo'yu tek golle yıktı Girona, LaLiga'nın 22. haftasında deplasmanda Celta Vigo'yu 1-0'lık skorla mağlup etti ve maç fazlasıyla yeniden lider oldu.