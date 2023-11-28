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Girona puan kaybetti: Liderlik koltuğu Real Madrid'e kaldı

Girona puan kaybetti: Liderlik koltuğu Real Madrid'e kaldı Girona, La Liga'nın 14. haftasında konuk ettiği Athletic Bilbao ile 1-1 berabere kaldı ve liderliği Real Madrid'e kaptırdı.