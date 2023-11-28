Girona puan kaybetti: Liderlik koltuğu Real Madrid'e kaldı

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İspanya La Liga'nın 14. haftasında Girona, Athletic Bilbao'yu ağırladı.
Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Ev sahibinin golünü 55'te Viktor Tsygankov atarken konuk ekip 67'de Inaki Williams ile beraberliği yakaladı.
Yeni lider Real Madrid
Bu sonuçla birlikte 35 puana yükselmesine rağmen averajla liderliği Real Madrid'e kaptıran Girona ligin bir sonraki maç haftasında Valencia'yı konuk edecek.
25 puana ulaşan Athletic Bilbao ise sahasında Rayo Vallecano ile karşılaşacak.
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