Girona, Rayo Vallecano'yu farklı geçti

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İspanya La Liga'nın 26. haftasında Girona, Rayo Vallecano'yu ağırladı.
Ev sahibi takım mücadeleyi 3-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Girona'ya galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Viktor Tsygankov ile 90 ve 90+5. dakikalarda Savio kaydetti.
Rayo Vallecano'da Josep Chavarria, 76. dakikada kırmızı kart gördü.
Crespo ilk 11'de başladı
Konuk ekibin Fenerbahçe'den kiraladığı Miguel Crespo karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Bu galibiyetle puanını 59 yaparak zirve takibini sürdüren Girona ligdeki bir sonraki maçında Mallorca deplasmanına gidecek.
25 puanda kalan Rayo Vallecano ise Cadiz'i konuk edecek.
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