Girona, sahasında Atletico Madrid'i devirdi La Liga'nın 19. haftasında Girona, evinde ağırladığı Atletico Madrid'i 4-3 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

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LaLiga'nın 19. haftasında Michel'in ekibi Girona ile Diego Simeone'nin yönetimindeki Atletico Madrid karşı karşıya geldi.

7 gollü maçta gülen taraf Girona

Municipal de Montilivi Stadyumu'nda oynanan mücadele büyük bir çekişmeye sahne olurken, karşılıklı 7 golün atıldığı maçı Girona son dakikalarda bulduğu gol ile 4-3 kazandı.

Ev sahibi Girona'nın gollerini; 2. dakikada Valery Fernandez, 26. dakikada Savinho, 39. dakikada Daley Blind ve 90+1'de Ivan Martin kaydetti.

Konuk ekipte Alvaro Morata'nın 14, 44 ve 54. dakikalarda kaydettiği 3 gol ise mağlubiyeti engelleyemedi.

Atletico Madrid'i ilk defa yendiler

Tarihinde ilk kez Atletico Madrid'i mağlup etmeyi başaran Girona yenilmeme serisini 11 maça çıkartıp 48 puana ulaşırken, Atletico Madrid 38 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Girona deplasmanda Almeria'ya konuk olurken, Atletico Madrid deplasmanda Granada ile karşılaşacak.