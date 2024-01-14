Girona'dan lig sonuncusu Almeria'ya sürpriz puan kaybı

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İspanya La Liga'nın 20. hafta mücadelesinde Almeria ile Girona karşı karşıya geldi.
Almeria Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 berabere biterken konuk ekip Girona'da Aleix Garcia 80. dakikada kırmızı kart gördü.
Girona maç fazlasıyla lider
Bu sonuçla birlikte Girona puanını 49'a yükseltip maç fazlasıyla Real Madrid'in önünde liderliğe yükselirken, Almeria 6 puanla son sırada kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Girona evinde Sevilla'yı ağırlarken, Almeria deplasmanda Real Madrid'e konuk olacak.
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