Girona'ya zirve yarışında Athletic Bilbao darbesi Girona, La Liga'nın 25. haftasında konuk olduğu Athletic Bilbao'ya 3-2 yenildi ve lider Real Madrid'in 6 puan gerisine düştü.

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İspanya La Liga'nın 25. haftasında Athletic Bilbao, Girona'yı ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 3-2'lik skorla kazanmayı başardı.

Athletic Bilbao'nun gollerini 2 ve 56. dakikada Alex Berenguer ile 60. dakikada Inaki Williams atarken Girona'nın sayılarını 49. dakikada Viktor Tsygankov ve 75. dakikada Eric Garcia kaydetti.

Girona zirve yarışında yara aldı

Bu sonuçla birlikte 56 puanda kalan ve lider Real Madrid'in 6 puan gerisine düşen Girona ligdeki bir sonraki maçında Rayo Vallecano'yu ağırlayacak.

Puanını 49 yapan Athletic Bilbao ise Real Betis deplasmanına gidecek.