Girona'yı yenen Real Madrid zirvede Barcelona ile puanları eşitledi

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İspanya La Liga'nın 25. haftasında Real Madrid, Girona'yı ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Luka Modric ve 83. dakikada Vinicius Junior kaydetti.

ARDA SÜRE BULAMADI

Milli futbolcumuz Arda Güler, maçta süre almadı ve mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonuçla 3 maç sonra galip gelen ve 54 puana ulaşarak zirvede Barcelona ile puanları eşitleyen Real Madrid, ligdeki bir sonraki maçında Real Betis deplasmanına gidecek.

31 puanla 12. sırada yer alan Girona ise Celta Vigo'yu konuk edecek.