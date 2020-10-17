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Glasgow Rangers, Old Firm derbisinde Celtic'i yendi

Glasgow Rangers, Old Firm derbisinde Celtic'i yendi

İskoçya Ligi'nin en büyük maçında Glasgow Rangers, deplasmanda Celtic'i 2-0 mağlup etti. Rangers'in gollerini 9. ve 54. dakikalarda Connor Goldson kaydetti.