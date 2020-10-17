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- Glasgow Rangers, Old Firm derbisinde Celtic'i yendi
Glasgow Rangers, Old Firm derbisinde Celtic'i yendi
İskoçya Ligi'nin en büyük maçında Glasgow Rangers, deplasmanda Celtic'i 2-0 mağlup etti. Rangers'in gollerini 9. ve 54. dakikalarda Connor Goldson kaydetti.
- Haber Merkezi
- 17.10.2020 - 16:33
İskoçya Premier Ligi'nin 11. haftasında Celtic ile Glasgow Rangers karşı karşıya geldi.
Koronavirüs önlemleri nedeniyle sınırlı sayıda seyirciyle oynanan Old Firm derbisi, Rangers'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
İKİ GOL DE GOLDSON'DAN GELDİ
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 9. ve 54. dakikalarda Connor Goldson kaydetti.
Ligde üst üste 3. galibiyetini alan Rangers, puanını 29'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. 7 maçlık galibiyet serisi sona eren Celtic ise 25 puanla 2. sırada yer aldı.
Rangers, gelecek hafta Livingston'u konuk edecek. Celtic ise Aberdeen deplasmanına gidecek.