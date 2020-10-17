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    Glasgow Rangers, Old Firm derbisinde Celtic'i yendi

    İskoçya Ligi'nin en büyük maçında Glasgow Rangers, deplasmanda Celtic'i 2-0 mağlup etti. Rangers'in gollerini 9. ve 54. dakikalarda Connor Goldson kaydetti.
    • Haber Merkezi
    • 17.10.2020 - 16:33
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    Glasgow Rangers, Old Firm derbisinde Celtic'i yendi

    İskoçya Premier Ligi'nin 11. haftasında Celtic ile Glasgow Rangers karşı karşıya geldi.

    Koronavirüs önlemleri nedeniyle sınırlı sayıda seyirciyle oynanan Old Firm derbisi, Rangers'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

    Glasgow Rangers, Old Firm derbisinde Celtic i yendi #1

    İKİ GOL DE GOLDSON'DAN GELDİ

    Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 9. ve 54. dakikalarda Connor Goldson kaydetti.

    Ligde üst üste 3. galibiyetini alan Rangers, puanını 29'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. 7 maçlık galibiyet serisi sona eren Celtic ise 25 puanla 2. sırada yer aldı.

    Rangers, gelecek hafta Livingston'u konuk edecek. Celtic ise Aberdeen deplasmanına gidecek.

    Glasgow Rangers, Old Firm derbisinde Celtic i yendi #2

    Glasgow Rangers, Old Firm derbisinde Celtic i yendi #3

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