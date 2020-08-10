Dolar
7.3177
0.3703%
Euro
8.6076
0.8789%
Altın
2034.23
-0.0398%
Borsa
1066.14
0.5232%
G. Altın
478.064
0.1917%
Bitcoin
85693.21
1.5233%
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    Goias-Sao Paulo maçı koronavirüs nedeniyle iptal

    Brezilya ekibi Goias'ta 10 kişide yeni tip koronavirüse rastlanırken, takımın Sao Paulo ile oynayacağı lig maçı başlama vuruşuna dakikalar kala iptal edildi.
    • Haber Merkezi
    • 10.08.2020 - 14:28
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Goias-Sao Paulo maçı koronavirüs nedeniyle iptal

    Brezilya 1. Futbol Ligi'nde 2020 sezonu dün oynayan karşılaşmalarla başlarken, Goias-Sao Paulo müsabakası koronavirüs engeline takıldı.

    Goias Kulübü, 8'i futbolcu 10 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve Sao Paulo ile oynayacakları lig maçının iptal edildiğini duyurdu.

    Goias-Sao Paulo maçı koronavirüs nedeniyle iptal #1

    MAÇTAN DAKİKALAR ÖNCE KARAR ALINDI

    Oyunculara geçen perşembe yapılan testlerin geçersiz sayılmasının ardından cuma günü yeni test yapıldığı ve sonuçların maçtan hemen önce geldiği belirtildi.

    Ülke basınında yer alan haberlerde, Sao Paulolu oyuncuların sahaya çıkarak ısınmalara başladığı ve iptal kararının maçtan dakikalar önce alındığı kaydedildi.

    Brezilya'da bugüne kadar 3 milyon 35 bin 422 kişide koronavirüs tespit edilirken, 101 bin 49 kişi hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

    Goias-Sao Paulo maçı koronavirüs nedeniyle iptal #2

    Görüş Bildir