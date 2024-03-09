Gol olup yağdılar! Bayern Münih'ten Mainz'a tarihi fark Bayern Münih, Bundesliga'nın 25. haftasında sahasında Mainz'ı 8-1'lik farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı.

ensonhaber.com

Almanya Bundesliga'nın 25. hafta mücadelesinde şampiyonluk mücadelesi veren Bayern Münih ile alt sıralardan kurtulmayı hedefleyen Mainz karşı karşıya geldi.

Allianz Arena'da oynanan müsabaka tarihi bir skora sahne oldu. Ev sahibi Bayern Münih, rakibi Mainz'ı 8-1'lik tarihi bir skorla devirdi.

İlk yarıda toplam 4 gol çıktı

Bayern Münih, 13. dakikada Harry Kane ve 19. dakikada Leon Goretzka ile 20 dakika dolmadan 2-0'ı buldu.

Mainz'da Nadiem Amiri 31. dakikada farkı bire indirdi. Bayer Münih, golcüsü Kane ile 45+7'de bir gol daha buldu ve soyunma odasına 3-1 önde gitti.

Bayern Münih, ikinci yarıda farkı açarak galip geldi

İkinci yarıda da hız kesmeyen Thomas Tuchel'in öğrencileri; 47'de Thomas Müller, 61'de Jamal Musiala, 66'da Serge Gnabry, 70'te Harry Kane ve 90+2'de Loen Goretzka'nın golleriyle sahadan farklı galibiyetle ayrıldı.

Bayern, puanını 57 yaptı

Bayern Münih'te Harry Kane, bu maçtaki golleriyle birlikte ligde 30 gole ulaştı.

Bayern Münih, puanını 57 yaptı. Mainz, 16 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Bayern Münih, Darmstadt deplasmanına gidecek. Mainz, sahasında Bochum'u ağırlayacak.