Gol yağmurunun yaşandığı Sporting-Vitoria maçında puanlar paylaşıldı

Haber Merkezi
Portekiz Primeira Liga'nın 17. haftasında Vitoria, Sporting'i ağırladı.
Karşılaşma 4-4'lük eşitlikle sonuçlandı.
Vitoria'nın gollerini golleri 7'de Tiago Silva, 70'de Kaio Cesar, 82'de Joao Mendes ile 85'de Ndembo Michel attı.
Sporting'in sayılarını 2,14 ve 57. dakikalarda Viktor Gyökeres ile 90'da Francisco Trincao kaydetti.
41 PUANA YÜKSELDİ
Bu sonuçla puanını 41 yapan Sporting, ligdeki bir sonraki maçında Rio Ave deplasmanına gidecek.
25 puana yükselen Vitoria ise Arouca'yı konuk edecek.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış