Golcü isim Oliver Giroud, Serie A'da haftanın kalecisi seçildi
AA

Milan'ın Genoa ile yaptığı maçın uzatma dakikalarında kalede görev alan Fransız forvet Olivier Giroud, İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) haftanın kalecisi seçildi.

Serie A'dan yapılan açıklamada, Milan'ın 7 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Genoa'yı 1-0 yendiği maçta kaleye geçen ve kritik bir kurtarış yapan Giroud'nun haftanın kalecisi seçildiği kaydedildi.

Milan'ın galibiyetinde pay sahibi oldu

Karşılaşmanın 90+8. dakikasında Milan kalecisi Mike Maignan, Caleb Ekuban'a yaptığı faulün ardından kırmızı kart gördü.

Takımının değişiklik hakkını doldurması nedeniyle kaleye geçen Fransız forvet Giroud, yaptığı kurtarışla da galibiyete katkıda bulundu.

Milan, 21 puanla Serie A'de liderlik koltuğunda oturuyor.

Golcü isim Oliver Giroud, Serie A'da haftanın kalecisi seçildi
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Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)